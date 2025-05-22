«Даллас» одержал волевую победу над «Эдмонтоном» в матче полуфинала Кубка Стэнли

Клуб «Даллас Старс» на своем льду обыграл (6:3) «Эдмонтон Ойлерс» в первом мачте полуфинальной серии play-off Национальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters, Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters, Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

К третьему периоду «Даллас» уступал со счетом 1:3, однако в последнем игровом отрезке смог забросить пять безответных шайб. У победителей отметились Миро Хейсканен, Микаэль Гранлунд, Мэтт Дюшен, Эса Линделль, дубль сделал Тайлер Сегин. В составе «Эдмонтона» голы забили Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар.

В предыдущих стадиях play-off «Даллас» обыграл «Колорадо Эвеланш» (4:3) и «Виннипег Джетс» (4:2). «Эдмонтон» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингс» (4:2) и «Вегас Голден Найтс» (4:1).

Второй матч серии пройдет в ночь на 24 мая в Далласе.

Таисия Орлова