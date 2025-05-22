Разнузданные модельеры

Высокая мода ассоциируется с красотой и безупречным вкусом. Но, как и в любой большой индустрии, в ней находится место насилию, неуместному поведению и скандалам. В начале мая дизайнера Риккардо Тиши обвинили в «сексуализированном насилии». Разбираем случай Тиши и вспоминаем другие скандалы в мире моды, связанные с гомосексуальными домогательствами. Стоит отметить, что благодаря известным именам фигурантов, каждый случай становится находкой для юристов, безудержно пиарящихся на разбирательствах.

Риккардо Тиши

В начале месяца стало известно, что 35-летний Патрик Купер подал в суд Нью-Йорка иск против дизайнера Риккардо Тиши. По показаниям Купера, бывший дизайнер Givenchy подсыпал ему в напиток наркотик, когда они находились на вечеринке. Случилось это в июне 2024 года, Купер оказался дезориентирован и не мог контролировать себя и свои действия. На следующий день он проснулся без одежды в кровати Риккардо Тиши. Адвокат дизайнера утверждает, что слова Купера «категорически не соответствуют действительности», и Тиши ждет возможности очистить свое имя в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риккардо Тиши (в центре) с моделями на показе Burberry, 2022 год

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images for Burberry Риккардо Тиши (в центре) с моделями на показе Burberry, 2022 год

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images for Burberry

Майк Джеффрис

В этом году около 40 мужчин подали коллективный иск против бывшего генерального директора марки Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса. Истцы заявляли, что в 2010-2011 годах Джеффрис предлагал им работу модели и приглашал к себе домой, чтобы «финализировать кастинги». Там он предложил, как минимум одному из мужчин-моделей, контракт в обмен на секс. Когда тот заявил, что у него есть девушка, Джеффрис начал его преследовать и изнасиловал. После этой истории еще несколько десятков мужчин признались, что имели похожий опыт. В деле несколько подозреваемых, каждому из которых, включая Джеффриса, теперь грозит заключение, вплоть до пожизненного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Джеффрис (в центре) со своим адвокатом Брайаном Бибером (слева) после слушания в суде, 2024 год

Фото: Rebecca Blackwell / AP Майкл Джеффрис (в центре) со своим адвокатом Брайаном Бибером (слева) после слушания в суде, 2024 год

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Александр Вэнг

В 2021 году несколько молодых людей в своих аккаунтах в соцсетях рассказали, как в 2017-2018 годах дизайнер Александр Вэнг приставал к ним в клубах. Их заявления подхватили несколько крупных аккаунтов, специализирующихся на новостях и слухах из мира моды. Еще несколько человек позже сообщили, что Вэнг приставал к ним в ночных клубах и предлагал провести вечер у себя дома. Обвинений в насильственных действиях в отношении дизайнера не выдвигалось. Сам Вэнг сначала заявил, что он «никогда не участвовал в описанном ужасном поведении и намерен привлечь к ответственности тех, кто создает подобные заявления». Позже, однако, он извинился за причиненные травмы, если таковые случились, закрыл комментарии и на время пропал из социальных сетей. Подобные истории, даже в эпоху «культуры отмены», регулярно забываются. В 2024 году бренд Alexander Wang устроил показ в рамках Нью-йоркской недели моды. Обвинения в домогательствах пропало из медиа-поля, и марка, пускай и без прежней популярности, вернулась на подиумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вэнг приветствует публику после презентации своей весенней коллекции, 2017 год

Фото: Thomas Concordia / WireImage Александр Вэнг приветствует публику после презентации своей весенней коллекции, 2017 год

Фото: Thomas Concordia / WireImage

Илья Петрук