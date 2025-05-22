Разнузданные модельеры
Насилие в модной индустрии
Высокая мода ассоциируется с красотой и безупречным вкусом. Но, как и в любой большой индустрии, в ней находится место насилию, неуместному поведению и скандалам. В начале мая дизайнера Риккардо Тиши обвинили в «сексуализированном насилии». Разбираем случай Тиши и вспоминаем другие скандалы в мире моды, связанные с гомосексуальными домогательствами. Стоит отметить, что благодаря известным именам фигурантов, каждый случай становится находкой для юристов, безудержно пиарящихся на разбирательствах.
Риккардо Тиши
В начале месяца стало известно, что 35-летний Патрик Купер подал в суд Нью-Йорка иск против дизайнера Риккардо Тиши. По показаниям Купера, бывший дизайнер Givenchy подсыпал ему в напиток наркотик, когда они находились на вечеринке. Случилось это в июне 2024 года, Купер оказался дезориентирован и не мог контролировать себя и свои действия. На следующий день он проснулся без одежды в кровати Риккардо Тиши. Адвокат дизайнера утверждает, что слова Купера «категорически не соответствуют действительности», и Тиши ждет возможности очистить свое имя в суде.
Риккардо Тиши (в центре) с моделями на показе Burberry, 2022 год
Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images for Burberry
Майк Джеффрис
В этом году около 40 мужчин подали коллективный иск против бывшего генерального директора марки Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса. Истцы заявляли, что в 2010-2011 годах Джеффрис предлагал им работу модели и приглашал к себе домой, чтобы «финализировать кастинги». Там он предложил, как минимум одному из мужчин-моделей, контракт в обмен на секс. Когда тот заявил, что у него есть девушка, Джеффрис начал его преследовать и изнасиловал. После этой истории еще несколько десятков мужчин признались, что имели похожий опыт. В деле несколько подозреваемых, каждому из которых, включая Джеффриса, теперь грозит заключение, вплоть до пожизненного.
Майкл Джеффрис (в центре) со своим адвокатом Брайаном Бибером (слева) после слушания в суде, 2024 год
Фото: Rebecca Blackwell / AP
Александр Вэнг
В 2021 году несколько молодых людей в своих аккаунтах в соцсетях рассказали, как в 2017-2018 годах дизайнер Александр Вэнг приставал к ним в клубах. Их заявления подхватили несколько крупных аккаунтов, специализирующихся на новостях и слухах из мира моды. Еще несколько человек позже сообщили, что Вэнг приставал к ним в ночных клубах и предлагал провести вечер у себя дома. Обвинений в насильственных действиях в отношении дизайнера не выдвигалось. Сам Вэнг сначала заявил, что он «никогда не участвовал в описанном ужасном поведении и намерен привлечь к ответственности тех, кто создает подобные заявления». Позже, однако, он извинился за причиненные травмы, если таковые случились, закрыл комментарии и на время пропал из социальных сетей. Подобные истории, даже в эпоху «культуры отмены», регулярно забываются. В 2024 году бренд Alexander Wang устроил показ в рамках Нью-йоркской недели моды. Обвинения в домогательствах пропало из медиа-поля, и марка, пускай и без прежней популярности, вернулась на подиумы.
Александр Вэнг приветствует публику после презентации своей весенней коллекции, 2017 год
Фото: Thomas Concordia / WireImage