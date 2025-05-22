Верховный суд Тувы оставил Карима Сагаан-оола на посту главы администрации Кызыла

Верховный суд Республики Тыва отменил решение городского суда Кызыла о расторжении трудового договора с главой администрации столицы региона Каримом Сагаан-оолом. Заключительное заседание по гражданскому делу в апелляционной инстанции состоялось 22 мая, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Верховного суда.

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Как писал «Ъ», иск о расторжении трудового договора с господином Сагаан-оолом «в связи с ненадлежащим исполнением вопросов местного значения» в Кызылский горсуд подавала мэр (спикер городского хурала представителей) Ирина Казанцева. Этот суд в феврале 2025 года удовлетворил иск в части расторжения договора. Карим Сагаан-оол направил в Верховный суд апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения.

Карим Сагаан-оол возглавляет исполнительную власть Кызыла с 2018 года. В 2022-м он вновь выиграл соответствующий конкурс, получив в муниципальном парламенте поддержку 18 депутатов из 24. Но по итогам 2022 года хурал представителей признал его работу неудовлетворительной.

Валерий Лавский