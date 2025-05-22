Петуховскую администрацию обязали законно передать сети водоснабжения в аренду

Курганское УФАС России выдало предупреждение администрации Петуховского муниципального округа из-за прямой передачи объектов водоснабжения и водоотведения в аренду ООО «Водоканал», без проведения аукциона. Органы местной власти обязали объвить конкурс, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В Курганское УФАС пожаловалась «Энергосбытовая компания Восток», которая понесла убытки из-за неоплаты услуг электроснабжения. Выяснилось, что администрация передала сети водоснабжения «Водоканалу» в аренду без положенных по закону конкурсов, гарантирующих справедливость и открытость процесса. Администрация, отмечают в пресс-службе ведомства, должна была соблюдать правила рыночной конкуренции и не оказывать преференции отдельным компаниям. Органы местной власти обязали вернуть объекты под свой контроль и передать их в частное пользование по результатам аукциона. Если в течение месяца рекомендации проигнорируют, антимонопольная служба возбудит дело о нарушениях законодательства о защите конкуренции.

Виталина Ярховска