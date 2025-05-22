Суд заново рассмотрит дело о конфискации имущества семьи Олега Кручинина

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отменил определение Нижегородского облсуда по истребованию в доход государства имущества Олега Кручинина и его родных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший руководитель теруправления Росприроднадзора в 2023 году был признан виновным в получении взяток и осужден на 13 лет со штрафом в 230 млн руб. Затем прокуратура подала гражданский иск об истребовании имущества Олега Кручинина, его жены и матери, полагая, что оно нажито коррупционным путем. Райсуд взыскал с ответчиков 16 млн руб. доходов, три машины и квартиру с дачей. Областной суд изменил это решение, оставив осужденному автомобиль «Нива», а его супруге с детьми — квартиру на Сергиевской улице, как единственное жилье.

По словам адвоката Михаила Гаранина, рассмотрев кассационные жалобы Олега Кручинина и его родных, третья инстанция полностью отменила определение о конфискации части имущества и направила дело на новое рассмотрение в Нижегородский облсуд. Прокуратура, подававшая кассационное представление и получившая судебный отказ, просит изъять все имущество семьи Кручининых.

Как писал «Ъ-Приволжье», сам Олег Кручинин, находясь в заключении, хотел подписать военный контракт и отправиться на СВО. Он получил отказ и подал иск к нижегородскому облвоенкомату.

Иван Сергеев