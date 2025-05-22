Геннадий Таранов назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Геннадия Таранова утвердили министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, сообщает пресс-служба правительства республики. Ранее он формально занимал пост заместителя министра, фактически — руководил дорожным ведомством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня перед дорожной отраслью республики стоят непростые задачи. Необходимо на качественно новый уровень вывести как производство, так и содержание дорожных работ. Это не быстрый процесс, но уже сегодня начатая работа покажет высокие результаты в обозримом будущем»,— сказал господин Таранов.

По его словам, трансформация существующей системы затронет все — от подходов к планированию производства работ до анализа применяемых технологий.

Напомним, в середине марта в республиканском миндортрансе начались кадровые перестановки на фоне массового недовольства жителей состоянием дорог. Пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии покинул Алексей Горбачев, находившийся в должности около 8 лет. Место главы дорожного ведомства в качестве исполняющего обязанности занял экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти, коммерсант и изобретатель автоматизированной системы дорожного управления Геннадий Таранов.

Подробнее о назначении Геннадия Таранова читайте в материале «Дороги осилит патентующий».