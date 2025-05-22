59% ижевчан выступили против идеи ввести налог для детей богатых и домохозяек

59% жителей Ижевска выступают против идеи ввода налога для детей богатых родителей и домохозяек, 17% горожан — за, следует из опроса сервиса SuperJob, который провели после соответствующего предложения профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. По его мнению, следует ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для этих групп. По словам профессора, они не участвуют в финансировании социальных благ, которыми пользуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Противники идеи среди горожан считают, что неработающие дети могут платить налоги только за счет работающих родственников, а домохозяйки «и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России». Две трети тех, кто негативно относится к предложению, относятся к возрастной категории до 35 лет. Позиция сторонников не представлена. Время проведения опроса с 15 по 20 мая.