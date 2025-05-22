В Георгиевском районе скутерист сбил 8-летнего школьника

В станице Лысогорской Георгиевского района мотоскутер Yamaha сбил 8-летнего школьника на велосипеде на тротуаре парковой зоны. Ребенок был доставлен в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По данным проверки, за рулем скутера находился 19-летний местный житель с водительским стажем около года. В момент происшествия он был трезв и использовал защитный мотошлем.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Николай Аксенов