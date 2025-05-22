Спонсором «Пармы» стала «Пятерочка»

Баскетбольный клуб «Парма» сообщил о появлении нового спонсора – торговой сети ««Пятерочка». Спонсорский контракт заключен на один год. Размер спонсорского контракта в клубе не уточнили. В «Парме» рассчитывают, что соглашение с ритейлером «позволит охватить широкую аудиторию как покупателей, так и болельщиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным сайта клуба, у «Пармы» 22 спонсора.

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году. С 2016 года клуб выступает в элите российского баскетбола — Единой лиге ВТБ. В сезоне 2024 года бюджет «Пармы» составил 458 млн руб. (7 место в лиге).