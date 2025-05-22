В Зеленодольске росгвардейцы задержали рецидивиста за кражу алкоголя

В Зеленодольске сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста 2007 года рождения за кражу алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Сотрудники патрульного экипажа вневедомственной охраны получили сообщение о хищении в магазине на ул. Карла Маркса.

По словам администратора торговой точки, неизвестный посетитель попытался вынести с прилавка алкогольную продукцию, но был замечен работниками магазина. Подозреваемый был задержан при выходе из здания и доставлен в полицейский участок для проведения разбирательства.

Выяснилось, что нарушитель ранее уже привлекался к ответственности условно. С апреля текущего года он числится в федеральном розыске по факту совершения кражи в Зеленодольске. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за мелкое хищение.

Артём Дергунов