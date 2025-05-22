Мигранта задержали за дачу крупной взятки сотруднику ФСБ в Якутске

В Якутске нелегальный мигрант из Средней Азии предложил крупную взятку сотруднику УФСБ. По версии следствия, подозреваемый планировал таким образом отменить решение о своем выдворении из страны, сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

По данным ФСБ, в отношении иностранца 1980 года рождения ввели запрет на въезд в Российскую Федерацию. Мужчина решил отменить постановление с помощью взятки сотруднику УФСБ.

«Злоумышленник задержан и заключен под стражу», — информирует пресс-служба ведомства (цитата по «РИА Новости»). Против мигранта возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ). Сумму взятки в ведомстве не уточнили.