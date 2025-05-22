Ночью над Черноземьем уничтожили 82 беспилотника

Дежурные средства ПВО с 00:00 до 05:30 ликвидировали над Россией 105 беспилотников, в том числе 82 над Черноземьем. 14 БПЛА сбили над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, семь — над Воронежской, три — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 до 23:50 21 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 77 дронов, в том числе 64 над Черноземьем. 41 беспилотник сбили над Курской областью, 14 — над Белгородской, восемь — над Орловской.

В правительстве Курской области в обоих случаях подтвердили информацию Минобороны, не уточняя данные о последствиях атак. В Белгородской области традиционно отдельно не прокомментировали эти удары.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 22:53 сообщил, что в отдельных муниципалитетах и в пригороде облцентра было уничтожено несколько БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Орловский губернатор Андрей Клычков в 21:28 сообщил, что 21 мая область пережила одну из самых массовых атак беспилотников. По его словам, обошлось без последствий.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова