«Мы видим базовый нормативный акт для мониторинга причиненного вреда»

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственном мониторинге вреда, причиненного РФ, ее субъектам, муниципалитетам, гражданам и организациям, иностранными государствами и действующими в их интересах физическими лицами и организациями. Из документа следует, что под началом Генпрокуратуры при содействии региональных и муниципальных властей начнут аккумулироваться сведения о нанесенном вреде. Однако из документа исчерпывающим образом не ясно, вред какого именно характера имеется в виду и какие действия предполагают совершить российские власти после того, как установят объем этого вреда. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Кавказ» высказал глава юридической фирмы «Эксперт» Владимир Шевченко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Указ — возможность начать процесс. Как этот процесс будет двигаться и к каким выводам придем уже по результатам мониторинга, мы увидим в дальнейшем.

Президент своим указом устанавливает базовые понятия: “вред, причиненный Российской Федерации иностранными источниками”. Дальше правоприменительная практика как раз и должна ответить на вопросы о том, какой это вред, как он будет оцениваться, каковы будут меры реагирования. Это как установленный на месте будущего строительства закладной камень, на котором потом можно строить дом, а можно — предприятие, завод, школу.

Сегодня мы видим нормативный акт, в котором вред упоминается без уточнений, и значит, его нужно понимать расширительно. Это — любой вред, который будет выявлен и обоснован. Широкое правопонимание возможно. Если будут установлены материальные претензии или претензии нематериального характера, то государство не лишено права предъявлять иски. Обратим внимание и на тот факт, что уже в первом пункте указа упоминается не только имущественный вред, но также вред, причиненный жизни и здоровью физлиц.

Тема вреда, причиненного России, ее субъектам, гражданам и организациям иностранными источниками, обсуждалась и на Международном юридическом форуме, который только что завершился в Санкт-Петербурге. Очевидно, что указ президента также находится в системной взаимосвязи с мерами, уже принимаемыми государством по контролю за влиянием иностранных агентов, действующих, в том числе, за счет иностранного капитала. Мы видим, что государство стремится выстроить системную работу по контролю в данной сфере. И новый указ президента, безусловно, важный шаг в направлении контроля за деятельностью недружественных России структур и государств».