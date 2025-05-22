Спрос на консультации аллергологов весной вырос на 32%

В 2025 году у сезонной аллергии было два пика, следует из данных исследования «МегаФона» и «Сберздоровья». С марта по середину мая количество телемедицинских консультаций и записей на очный прием возросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Анализ обезличенных данных абонентов МегаФона показал два пика интереса к специализированным ресурсам мониторинга концентрации пыльцы. Первый пик наблюдался с 7 по 14 марта. Второй пик активности пришелся на конец апреля, с максимальными значениями с 19 по 23 апреля.

Наибольшее количество консультаций в и 2024, и 2025 годах пришлось на аудиторию младше 18 лет, составив 38% от общего числа обращений в текущем году. Это связано с тем, что аллергия часто впервые проявляется в детстве или подростковом возрасте.

По итогам первого квартала 2025 года российская фармрозница зафиксировала снижение продаж препаратов от аллергии в натуральном выражении, хотя год назад наблюдался рост. За январь—март российские потребители купили 20 млн упаковок, потратив на это 5,6 млрд руб., следует из данных DSM Group. На снижение продаж могла повлиять нестабильная погода, из-за которой в центральной части России цветение растений оказалось неравномерным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продажи со слезами на глазах»

Виктория Колганова