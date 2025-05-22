В Ярославской области стало меньше незаконно трудоустроенных мигрантов
В Ярославской области в два раза сократилось количество случаев незаконной трудовой деятельности со стороны мигрантов. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Результаты работы были озвучены на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Кроме того, с начала 2025 года на 26% снизилось число фактов незаконного пребывания иностранных граждан.
За четыре месяца текущего года полицейские проверили 1122 объекта — стройки, промышленные и сельхозпредприятия, торговые точки. В итоге было принято 45 решений о депортации граждан.
«В целом обстановка в сфере незаконной миграции на территории региона стабильная»,— подчеркнули в правительстве области.
Ранее «Ъ-Ярославль» со ссылкой на министра социальных коммуникаций и научно-технологического развития Дмитрия Юнусова сообщал, что ежегодно в регион приезжает около 40 тыс. мигрантов, в основном это выходцы из Таджикистана и Узбекистана.