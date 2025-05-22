В Ярославской области стало меньше незаконно трудоустроенных мигрантов

В Ярославской области в два раза сократилось количество случаев незаконной трудовой деятельности со стороны мигрантов. Об этом сообщили в правительстве области.

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Результаты работы были озвучены на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Кроме того, с начала 2025 года на 26% снизилось число фактов незаконного пребывания иностранных граждан.

За четыре месяца текущего года полицейские проверили 1122 объекта — стройки, промышленные и сельхозпредприятия, торговые точки. В итоге было принято 45 решений о депортации граждан.

«В целом обстановка в сфере незаконной миграции на территории региона стабильная»,— подчеркнули в правительстве области.

Ранее «Ъ-Ярославль» со ссылкой на министра социальных коммуникаций и научно-технологического развития Дмитрия Юнусова сообщал, что ежегодно в регион приезжает около 40 тыс. мигрантов, в основном это выходцы из Таджикистана и Узбекистана.

Алла Чижова