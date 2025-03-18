В Ярославскую область приезжают 40 тысяч мигрантов в год

Каждый год в Ярославскую область приезжает порядка 40 тыс. мигрантов, в основном это выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Об этом рассказал министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов на заседании комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Они собираются в основном анклавами. Они не изучают русский язык, не изучают наши законы, они собираются определенными общинами и, по сути, продолжают жить по тем законам, порядкам, которые у них были в тех странах, откуда они приехали. Поэтому возникают разные недопонимания на культурном уровне, на бытовом уровне»,— рассказал Дмитрий Юнусов.

Для того, чтобы знакомить мигрантов с культурой и законами России в регионе был создан Дом народов. Организация призвана проводить информационную работу с приезжими гражданами.

«Один блок работы этого направления — это социальная, социокультурная адаптация в нашем регионе. Тоже очень много мероприятий различных. Это и круглые столы, и конференции, различные праздники необходимо совместно отмечать»,— сказал господин Юнусов.

Депутат Андрей Власов предложил министру привлечь к работе по адаптации мигрантов специалистов факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, у которых есть соответствующий опыт и научные разработки. Министр позитивно оценил это предложение.

Алла Чижова