Бастрыкин запросил доклад о нарушении наследственных прав девочки на Кубани

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал отчет по делу о нарушении наследственных прав 11-летней девочки из станицы Казанской Краснодарского края. Несовершеннолетнюю лишили наследства после смерти отца-предпринимателя из-за предположительно сфальсифицированной генетической экспертизы, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно сообщениям, после смерти отца девочки, крупного предпринимателя, в октябре 2021 года, ее родственники попытались оспорить ее родство с умершим. Для этого они организовали сбор биоматериала девочки в школе без ведома и согласия матери. Образцы были отправлены в учреждение, не имеющее лицензии на проведение генетической экспертизы.

На основе полученного заключения суд решил исключить девочку из числа наследников. Позже была проведена новая экспертиза, подтвердившая родство ребенка с покойным, однако наследственные права девочки до сих пор не восстановлены.

Ранее по этому делу краевое следственное управление уже возбудило уголовное дело, которое затем было передано в полицию для дальнейшего расследования.

Мария Удовик