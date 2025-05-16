Зарплаты строителей в Петербурге почти на 20 тыс. руб. обошли средний доход горожанина

За первый квартал 2025 года российские работодатели открыли на hh.ru более 356 тыс. вакансий в области строительства и недвижимости. На Москву пришлось 14% от всех объявлений, Петербург занял второе место по спросу на эту категорию специалистов (6%), сообщили в пресс-службе рекрутинговой платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В целом по Северной столице за I квартал года было открыто свыше 22,9 тыс. таких вакансий. Зарплаты в области строительства и недвижимости выросли в 78-м регионе на 10% за год (медиана на сегодняшний день — 103,4 тыс. рублей).

«Примечательно, что зарплаты петербургских строителей этой весной оказались больше, чем медианная зарплата горожанина, которая достигла 84,5 тыс. рублей»,— отметили в пресс-службе сервиса.

Больше всего на рынке труда города готовы платить агенту по недвижимости (219 тыс. руб.), брокеру (200 тыс.), главному инженеру (159 тыс.) и руководителю строительного проекта (150 тыс.), а также геодезисту (140 тыс. рублей). Самый низкий уровень зарплат в этой сфере зафиксирован в вакансиях для слесарей и сантехников — 88 тыс. руб., инженеров по охране труда и технике безопасности — 90 тыс. руб., а также для электромонтажников — 92 тыс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каждый пятый опрошенный петербуржец по-настоящему любит свою работу.

Дарья Астанина