В I квартале 2025 года онлайн-торговля в Ставропольском крае выросла на 28%

Объем интернет-продаж в Ставропольском крае достиг 37,6 млрд руб. за первый квартал 2025 года, что больше на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК-Кавказ со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наибольшую долю в структуре онлайн-покупок жителей региона занимает одежда и обувь — 6 млрд руб. (16,1%). На втором месте расположились товары для дома и мебель с показателем 5,8 млрд руб. (15,6%). Замыкают тройку лидеров продукты питания — 5,5 млрд руб. (14,7%).

Значительную часть расходов ставропольцы направили на приобретение электроники и бытовой техники — 4,2 млрд руб. (11,4%), а также автозапчастей и аксессуаров — 2,4 млрд руб. (6,3%).

В числе категорий с меньшими затратами оказались товары для красоты и здоровья (6,1%), цифровые товары (5,5%), инструменты (4,1%), товары для детей (3,9%) и аксессуары (3,1%).

За отчетный период наибольший рост продемонстрировали продукты питания — на 104,9%, ювелирные изделия и часы — на 88,7%, подарки и цветы — на 86,7%. Существенно увеличились продажи в аптеках, включая доставку лекарств (на 86,3%), а также цифровых товаров (на 65,4%).

Николай Аксенов