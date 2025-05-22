«Ижавиа»: возможны изменения расписания авиарейсов в связи с ограничениями в МСК

Возможны изменения расписания авиарейсов из Ижевска по московскому направлению сегодня, в четверг, после неоднократных ограничений в аэропортах столицы 21-22 мая, сообщает пресс-служба местного авиаперевозчика «Ижавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Рейс 307 “Ижевск—Домодедово” за 21 мая долетел до пункта назначения с задержкой семь часов и четыре минуты. Причины: “Ковер”, в том числе уход на запасной в аэропорт Нижнего Новгорода»,— написал сегодня утром в Telegram гендиректор авиакомпании Александр Синельников. Он добавил, что рейсы «Ижавиа» по другим направлениям выполняются нормально.

Как пишет “Ъ” со ссылкой на Минобороны, с 00.00 до 05.30 мск российские ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА, 35 из которых сбили над Московской областью. На фоне атак беспилотников в Москве приостанавливалась работа аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский.