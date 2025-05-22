Бастрыкин потребовал повторный отчет по делу о земельном мошенничестве в Крымске

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову предоставить обновленную информацию о проверке по факту нарушения прав жителей Крымска, участвующих в СВО. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

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Причиной для этого вмешательства стало видеообращение военнослужащих из Крымска, в котором они сообщили о совершенных против них незаконных действиях. Согласно имеющимся данным, в сентябре 2023 года бизнесмен приобрел 50 га сельскохозяйственных угодий, которые затем незаконно разделил на более чем 700 участков. Предприниматель собирался безвозмездно передать 50 наделов семьям военнослужащих, вводя их в заблуждение о возможности строительства жилья на этих землях.

Остальные участки бизнесмен планировал продать другим гражданам по завышенной цене, выдавая их за земли для индивидуального жилищного строительства, что противоречит установленным правилам землепользования.

Несмотря на множество жалоб от пострадавших, за полтора года никто не понес ответственности. Ранее данная ситуация уже находилась под контролем центрального аппарата СКР.

Сейчас Следственное управление СК по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Исполнение нового указания господина Бастрыкина также находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Мария Удовик