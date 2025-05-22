Красная Поляна вошла в топ дорогостоящих направлений для летних путешествий

Красная Поляна заняла седьмое место в рейтинге самых дорогостоящих направлений для летних путешествий. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, средняя стоимость одной ночи размещения на горнолыжном курорте составляет 6,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна

На первом месте оказался курорт Янтарный, где путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 9,8 тыс. руб.

На втором месте в рейтинге самых дорогостоящих направлений для летних путешествий оказался Суздаль. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 8,9 тыс. руб.

Топ-3 самых дорогостоящих направлений для летних путешествий закрывает Осташков в Тверской области. Путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8,7 тыс. руб.

В топ также попал еще один населенный пункт Краснодарского края. В курортном поселке Новомихайловский в летний период путешественники остаются в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6 тыс. руб.

Мария Удовик