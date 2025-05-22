В Челябинске возле Алого поля частично закроют движение из-за ремонтных работ

На участке Свердловского тракта в Челябинске частично закроют движение транспорта. Причиной является реконструкция теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд закроют 23 мая в 22:00 на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны, при направлении автомобилей в сторону дворца спорта «Юность». Движение там откроется 30 июня в 23:00.

В связи с ограничениями автобусы №15 и №35 будут объезжать закрытый участок по улице Володарского, где для них также оборудуют временную остановку в районе дома на проспекте Ленина, 64Б, после чего выезжать на Коммуны и продолжать движение по привычному маршруту.

Автобус №22а будет объезжать закрытый участок по улицам Красная и Каслинская, а автобус №58 и троллейбус №12 — по Энгельса.