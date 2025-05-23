Из свежей почты

Саша и Гоша Алтыновы, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 206 702 руб.

Внимание! Цена лечения 472 702 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 227 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 39 тыс. руб.

Мои двойняшки, дочка Саша и сын Гоша, родились раньше срока, перенесли ишемию мозга. В год обоим диагностировали детский церебральный паралич, потом выявили эпилепсию. Мышцы ног детей были скованы спастикой, они не умели сидеть, жевать и говорить. Сашу и Гошу лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в оплате помогает Русфонд. Врачи добились ремиссии по эпилепсии, дети окрепли, начали двигаться, учатся говорить. Но сидеть и стоять без опоры пока не могут. Лечение надо продолжать, нас ждут в ИМТ, и я вновь прошу о помощи. Не оставляйте нас! Елена Алтынова, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Саше и Гоше необходимо продолжать лечение по нормализации тонуса мышц, совершенствованию двигательных функций и речи».

Маша Чеботкова, 12 лет, врожденная расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 222 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. Общество помощи русским детям внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 24 тыс. руб.

Маша родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. Перенесла три операции — ей зашили губу, закрыли расщелину нёба, провели костную пластику верхней челюсти. Но дочка растет, а верхняя челюсть в развитии отстает. Предстоит еще одна операция на обеих челюстях, которая требует сложной ортодонтической подготовки. Лечение дорогое, оплатить его мы не в силах. Ирина Чеботкова, Курская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Маше необходимо продолжать ортодонтическо-хирургическое лечение. Девочке проведут хирургически ассистированное расширение верхней челюсти, затем мы будем расширять ее с помощью брекет-системы, корректировать прикус и положение зубов».

Изабель Яганова, полтора года, врожденная деформация левой стопы, требуется лечение по методу Понсети. 131 620 руб.

Внимание! Цена лечения 158 620 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 27 тыс. руб.

При рождении левая стопа Изабель была подвернута внутрь и согнута. В полтора месяца дочке начали лечить косолапость — гипсовали левую ногу, но лечение не удалось закончить. Изабель до сих пор не ходит и даже не стоит, только ползает. Специалисты ярославской клиники «Константа» готовы помочь. Но лечение дорогое, я не могу его оплатить. Воспитываю дочку одна, живем на социальные пособия. Мария Яганова, Ставропольский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем курс этапных гипсований по методу Понсети и операцию — ахиллотомию. Затем для предотвращения рецидива Изабель нужно будет носить специальную ортопедическую обувь — брейсы. В результате лечения стопа девочки будет выведена в правильное положение, и она научится ходить».

Ильдар Хасанов, 17 лет, последствия травмы позвоночника и спинного мозга, требуется реабилитация. 179 894 руб.

Внимание! Цена реабилитации 563 894 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 325 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 34 тыс. руб.

Ильдар — наш приемный сын. Осенью прошлого года он попал в аварию, получил перелом трех шейных позвонков. Перенес сложную операцию, после чего перестал чувствовать нижнюю часть тела, ноги и руки не двигались. Интенсивная реабилитация в московском центре «Преодоление» дала хорошие результаты: Ильдар подолгу сидит в кресле, стоит в вертикализаторе, появились движения в ногах. Реабилитацию обязательно нужно продолжать. Прошу, помогите ее оплатить! Алексей Сыругин, Оренбургская область

Невролог, руководитель детского отделения реабилитационного центра «Преодоление» Татьяна Петерс (Москва): «Ильдару необходимо комплексное реабилитационное лечение. Мы будем заниматься укреплением его мышц, учить мальчика управлять коляской, передвигаться без посторонней помощи, обслуживать себя в быту».

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