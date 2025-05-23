Для спасения Алены Бойко не хватает 754 350 руб.

Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова: «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Алене по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата — 1 053 350 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 118 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 123 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 754 350 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алену Бойко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алены — Юлии Васильевны Бойко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).