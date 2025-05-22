Трамп назвал антисемитизмом убийство дипломатов Израиля в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что "основанные на антисемитизме" убийства должны прекратиться. Так он прокомментировал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне, при которой погибли двое сотрудников посольства Израиля.
"Ужасные убийства в Вашингтоне, основанные на антисемитизме, должны немедленно прекратиться!— заявил господин Трамп в своей соцсети Truth Social. — Ненависти и радикализму нет места в США".
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон ранее также заявил, что нападение на дипломатов является "подлым актом антисемитского терроризма".
Полиция Вашингтона сообщила о поимке подозреваемого в стрельбе, во время задержания он выкрикивал пропалестинские лозунги, передает AP.