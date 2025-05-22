Трамп назвал антисемитизмом убийство дипломатов Израиля в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что "основанные на антисемитизме" убийства должны прекратиться. Так он прокомментировал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне, при которой погибли двое сотрудников посольства Израиля.

"Ужасные убийства в Вашингтоне, основанные на антисемитизме, должны немедленно прекратиться!— заявил господин Трамп в своей соцсети Truth Social. — Ненависти и радикализму нет места в США".

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон ранее также заявил, что нападение на дипломатов является "подлым актом антисемитского терроризма".

Полиция Вашингтона сообщила о поимке подозреваемого в стрельбе, во время задержания он выкрикивал пропалестинские лозунги, передает AP.