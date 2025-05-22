Красноярский парк «Койское Белогорье» начнут развивать в 2026 году

Власти Красноярского края намерены потратить в 2026 году 28 млн руб. на развитие природного парка «Койское Белогорье». Объем средств назвал заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексей Большаков, принявший участие в заседании комитета законодательного собрания края по природным ресурсам и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Заседание состоялось 21 мая. «Для работы парка нужны новые кадры: порядка 12 госинспекторов, научных сотрудников… Предстоит приобрести модульные здания визит-центра и поста охраны, создать палаточную стоянку для туристов, обустроить не менее 10 км экологических троп»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания по его итогам.

По словам господина Большакова, средства на развитие парка предлагается выделять в 2026- 2028 годах.

Природный парк «Койское Белогорье» площадью 13,4 тыс. га работает с 1 марта 2025 года. Он расположен на территории Манского, Партизанского и Саянского районов. Находится под управлением КГБУ «Дирекция природного парка “Ергаки”». По данным КГБУ, в «Койском Белогорье» насчитываются 19 видов животных и 17 видов растений из Красной книги Красноярского края, там находятся также петроглифы III-I в. в. до н. э.

Валерий Лавский