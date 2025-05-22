Экс-директору «Челябинскавтотранса» ужесточили приговор за обман дольщиков

Челябинский областной суд по представлению прокуратуры ужесточил приговор бывшему директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш, виновной в обмане дольщиков многоэтажного дома на улице Сулимова. Вместо условного срока ей назначили реальный, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что Людмила Ребреш в 2016-2020 годах заключила с жителями аварийных домов более 40 договоров, по которым получила право пользования земельным участком по улице Сулимова, 51Б. В 2019 году «Челябинскавтотранс» построил многоэтажное жилье на месте аварийного и переселило его жителей в новые квартиры. Однако через год выяснилось, что помещения находятся в собственности у других людей. Недвижимость принадлежала инвесторам, которые заключили с застройщиком соответствующие договоры и вложили средства в строительство.

Центральный районный суд Челябинска 3 сентября прошлого года признал Людмилу Ребреш виновной в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штрафу в размере 650 тыс. руб. Гражданские иски потерпевших удовлетворили.

Прокурор на заседании облсуда просил ужесточить приговор, указывая на чрезмерную мягкость наказания. Людмила Ребреш же считала, что за мошенничество ее нужно оправдать и квалифицировать действия экс-директора структуры мэрии по ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Суд исключил применение ст. 73 УК РФ (условное осуждение). Людмила Ребреш проведет в колонии общего режима пять лет.

Виталина Ярховска