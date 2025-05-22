В содержании дорог Салехарда выявили нарушения

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прокуратура и Госавтоинспекция обнаружили нарушения в содержании дорог, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Во время проверки были выявлены дефекты дорожного покрытия, включая выбоины, просадки, проломы и колеи — эти дефекты стали наиболее распространенными нарушениями. Также выявлено отсутствие тротуаров на некоторых участках. Прокуратура по результатам проверки обязала содержателей дорог устранить нарушения в установленный срок.

Напомним, в начале лета в Салехарде стартуют дорожные работы. В течение сезона в регионе собираются отремонтировать 21 участок общей протяженностью почти 12,3 км.

Ирина Пичурина