Футболисты «Сибири» уступили в первом матче на «Спартаке» в этом году

«Сибирь», выступающая в группе «Серебро» Второй лиги, провела первый в этом году матч на домашнем стадионе «Спартак». Дебют новосибирцев оказался неудачным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В матче 21 мая «Сибирь» уступила московскому «Динамо-2» со счетом 0:2. Первый мяч хозяева пропустили после дальнего удара в «девятку» в середине первого тайма. Второй — после выхода нападающего соперников один на один с голкипером в начале второго тайма. При этом, гол новосибирца Кирилла Фольмера при счете 0:1 не был засчитан, а сам он получил предупреждение за несогласие с решением судьи.

После 14-го тура «Сибирь» по-прежнему находится на втором месте в турнирной таблице. У команды 25 очков. Новосибирцы отстают от ивановского «Текстильщика» на девять очков и опережают идущий третьим курский «Авангард» на одно.

Валерий Лавский