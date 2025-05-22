В Красноярском крае лесозаготовителя приговорили к четырем годам колонии

К четырем годам колонии красноярский суд приговорил «черного» лесоруба, спилившего лес на 48 млн руб. Также суд удовлетворил иск краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса о возмещении ущерба, рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый договорился с начальником комитета по управлению имуществом администрации Канского района и другим соучастником о приобретении за 50 тыс. руб. документов, позволяющих под видом заготовки древесины для собственных нужд вырубить лесные насаждения объемом 5,5 тыс. кубометров на территории Иланского лесничества.

Наняв бригаду лесозаготовителей, он вырубил деревья хвойных пород и реализовал их. В результате государственному лесному фонду причинен ущерб в размере 48 млн руб., рассказали в прокуратуре.

Расследование в отношении других фигурантов дела еще не завершено.

Илья Николаев