К депутату Госдумы Александру Ющенко подан иск о защите чести и достоинства

Бывший исполняющий обязанности секретаря башкирского рескома КПРФ Сергей Меркулов подал гражданский иск к депутату Госдумы и члену центрального комитета коммунистической партии Александру Ющенко. Иск, поступивший в Советский райсуд Уфы, касается защиты чести, достоинства или деловой репутации, следует из картотеки судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам истца (заявление есть в распоряжении «Ъ-Уфа»), 20 марта во время заседания бюро рескома между ним и ответчиком случился конфликт, который выразился в «незаконных попытках принуждения к прекращению видеозаписи». Кроме того, утверждает бывший коммунист, депутат его нецензурно оскорбил.

Сергей Меркулов считает действия Александра Ющенко унижающими честь, достоинство и деловую репутацию. В исковом заявлении Сергей Меркулов просит взыскать с депутата Госдумы 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

По данным карточки дела, иск зарегистрирован, материалы переданы судье. Дата заседания еще не назначена.

Идэль Гумеров