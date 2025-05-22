1,2 млн жителей Башкирии инвестируют на Московской бирже

Число частных инвесторов из Башкирии с брокерскими счетами на Московской бирже к концу апреля достигло 1,2 млн. По сравнению с мартом их количество увеличилось на 9,2 тыс. человек. В том же месяце 111,4 тыс. инвесторов активно торговали акциями и облигациями, отметили в пресс-службе Московской биржи.

Башкирия занимает шестое место среди российских регионов по числу физических лиц с брокерскими счетами на бирже. Впереди находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами Башкирии, составило 184,8 тыс. В целом по России к концу апреля число физических лиц с брокерскими счетами достигло 36,7 млн, при этом было открыто 67,9 млн счетов.

Олег Вахитов