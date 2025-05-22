Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) в социальной сети Х заявил, что большая часть сената США считает, что президент России Владимир Путин избегает реальных переговоров по решению конфликта на Украине.

«Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это был бы серьезный просчет, который может навредить Китаю и другим странам»,— написал сенатор.

Господин Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) также рассказал, что встретился с послом Китая в США Се Фэном и обсудил конфликт на Украине, а также вопросы торговли.

Ранее Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) выступил с предложением принять жесткие санкции против России: ввести пошлины 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также запретить сделки с госдолгом РФ. Владимир Путин говорил, что санкционное давление неэффективно, и называл такие меры ударом по глобальной экономике.