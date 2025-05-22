Три аэропорта Москвы приостановили работу

Московские аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу, сообщили в Росавиации. Это пятый раз за последние сутки. Воздушные гавани не отправляют и не принимают авиарейсы с 1:31 мск 22 мая.

Ограничения также действуют с 1:05 мск в аэропорту Тамбова. Ранее работу приостанавливал столичный аэропорт Шереметьево, а также воздушные гавани Ярославля, Костромы, Владимира, Иваново и Калуги.

В 1:53 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Всего с вечера 21 мая над столицей было уничтожено 28 БПЛА.

С 2:04 мск работу приостановил московский аэропорт Внуково, сообщили в Росавиации.