Радулов посвятил победу погибшей команде

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина Ярославлю и «тем, кого с нами нет». Видео с комментарием опубликовано в Telegram-канале «Хоккейные головы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2025. Годом ранее команда также дошла до финала, но уступила «Металлургу».

«Это было очень обидное поражение. Я думаю, пацаны заслужили быть снова в этом году финале, и это было лучше. Кому посвящаешь победу? Я думаю, всему городу, всем родным и близким, пацанам, кого сейчас с нами нет. Я так верю в то, что они сверху наблюдают и дают какую-то энергию. Спасибо им большое. Мы наконец-то это сделали»,— сказал Александр Радулов.

Он также поблагодарил челябинский «Трактор» за «хороший сезон» и назвал соперника сильной командой. Отвечая на вопрос, готов ли он остаться в Ярославле, Радулов сказал «Да».

Алла Чижова