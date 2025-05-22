Лига спасения «Тоттенхема»

Победителем Лиги Европы Cоюза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) стал «Тоттенхем», который в английском финале, проходившем в испанском городе Бильбао, со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед». Это первый триумф лондонского клуба в официальных международных соревнованиях с начала XXI века и лишь четвертый — за всю его 142-летнюю историю. В предыдущий раз «Тоттенхему» удавалось взять европейский трофей в 1984 году, когда он выиграл Кубок UEFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол Бреннана Джонсона (в центре) принес «Тоттенхему» победу в Лиге Европы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Гол Бреннана Джонсона (в центре) принес «Тоттенхему» победу в Лиге Европы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Этот финал был для обоих соперников последней возможностью спасти почти проваленный сезон. Дело в том, что перед последним туром чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает унизительное для себя 16-е место, а «Тоттенхем» — и вовсе 17-е, ближайшее к зоне вылета, которого, правда, он заблаговременно избежал.

В этом сезоне «Тоттенхем» выиграл у «Манчестер Юнайтед» все три предыдущих матча — два в чемпионате и один в Кубке английской лиги с общим счетом 8:3. Более того, последняя победа манчестерского клуба над лондонцами датировалась уже далеким октябрем 2022 года. Однако оценивать соотношение сил на основании этой статистики не следовало. Шансы на продолжение и завершение победной серии «Тоттенхема» который за всю историю ни разу не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» четыре раза подряд, были примерно одинаковыми.

В целом равным получился и первый тайм. Чаще владея мячом, футболисты из Манчестера не смогли извлечь каких-то дивидендов. Более того, за несколько минут до перерыва они пропустили обидный гол.

Полузащитник «Тоттенхема» Пап Матар Сарр с левого фланга сделал передачу в район вратарской, а там расторопнее всех был Бреннан Джонсон, лучший бомбардир лондонцев во всех турнирах нынешнего сезона.

Добежав почти до линии ворот, он легким касанием направил в нужное место мяч, отскочивший от защитника Люка Шоу. Хавбек манчестерцев Патрик Доргу остался не у дел, да и голкипер Андре Онана помочь своей команде уже не мог.

В середине второго тайма на поле вышел атакующий полузащитник Сон Хын Мин — живая легенда «Тоттенхема», завершающий в нем свой десятый сезон и заменивший травмированного нападающего Лишарлисона. А «Манчестер Юнайтед» на 68-й минуте едва не сравнял счет. Отражая его очередной выпад, вратарь «Тоттенхема» Гульельмо Викарио выбил мяч прямо на голову Расмусу Хёйлунну, и тот нанес удар, который вполне мог кардинальным образом сказаться на ходе борьбы. Но в этот момент на высоте в прямом и переносном смысле оказался Микки ван не Вен. Залетев в ворота в акробатическом прыжке, центральный защитник лондонцев мгновением ранее спас свою команду, отразив мяч левой ногой.

Казалось, что еще немного и игроки в красных футболках добьются своего, но это был не их вечер.

За неудачей Бруну Фернандеша, который из выгодной позиции промахнулся ударом головой, последовало поражение Алехандро Гарначо в дуэли с Викарио, выручившего «Тоттенхем» после очередного опаснейшего выстрела соперников. Концовка проходила с огромным преимуществом «Манчестер Юнайтед», но защитники «Тоттенхема» самоотверженно и квалифицированно отбивались, а последний рубеж бдительно охранял Викарио, который отбил еще и удар Шоу. Последним у «Манчестер Юнайтед» мог отличиться Каземиро, промахнувшийся в прыжке через себя.

В итоге — 1:0. «Манчестер Юнайтед», который в 2017 году выиграл финал Лиги Европы у голландского «Аякса» а в 2021-м по пенальти уступил в решающем матче испанскому «Вильярреалу», так и не смог взять в этом сезоне добыть хотя бы один титул с португальским главным тренером Рубеном Аморимом, заступившим на этот пост в ноябре. Ну а «Тоттенхем», завершающий второй сезон под руководством австралийца греческого происхождения Ангелоса Постекоглу, одержал историческую для себя победу. Ведь до этого на счету лондонского клуба было всего три европейских титула, завоеванных уже очень давно. Один раз он побеждал в Кубке обладателей кубков (1963) и дважды — в Кубке UEFA (1972, 1984).

Евгений Федяков