«Локомотив» обыграл «Трактор» и впервые завоевал Кубок Гагарина

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии. Клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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Счет по итогам матча — 2:1, счет в серии — 4–1 в пользу «Локомотива». Из ярославского клуба шайбы забили Мартин Гернат (26-я минута) и Максим Шалунов (69). У «Трактора» гол забил Стивен Кэмпфер (54).

В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала турнира. Тогда он уступил Кубок Гагарина магнитогорскому «Металлургу».