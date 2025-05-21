Трамп заявил о большом прогрессе после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса. Идет ли речь об урегулировании конфликта на Украине, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса»,— сказал Дональд Трамп на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафасой (трансляция опубликована на YouTube-канале Associated Press).

После диалога с президентом России Дональд Трамп позвонил европейским лидерам. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что президент США повторил тезисы Кремля и заявил об уверенности в победе Москвы. Как сказали собеседники The Washington Post, у европейских политиков сложилось впечатление, что господин Трамп после разговора с Владимиром Путиным не захочет усиливать давление в отношении России.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 19 мая. Президент России после него заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной. Главы государств также обсудили возобновление торговых отношений после завершения боевых действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Петр Бузлаев