Век жизни увидать

Каждый новорожденный в России имеет шанс дожить до 100 лет, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Она пояснила, что современная наука пытается замедлить процесс старения и уже далеко продвинулась в этом вопросе. Опрошенные “Ъ” врачи перечислили несколько эффективных способов сохранения молодости — это технологии редактирования генов, превентивная медицина, биохимический и гормональный контроль состояния организма, а также здоровый образ жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас в России живут почти 18 тыс. человек старше 100 лет — об этом сообщила на круглом столе «Наука долголетия» главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. «И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного»,— подчеркнула она. Отметим, по данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживало 146 млн человек. Таким образом, столетний рубеж перешагнули примерно 0,01% россиян. Тем не менее госпожа Ткачева уверена, что этот показатель будет расти. Она указала, что людей старше 90 лет в стране намного больше — целых 600 тыс. (0,41%), а старше 80 лет — уже 4,6 млн (3,15%).

В целом граждан в возрасте от 60 лет сейчас 35,6 млн (24,4%). В 2030 году этот показатель составит 25,4%, дала прогноз госпожа Ткачева, а в 2046 году — 30,4%.

По ее словам, наука далеко продвинулась в понимании механизмов старения и активно пытается замедлить этот процесс.

Гериатр, разработчик цифровых решений для медицины Глеб Краснов подчеркивает, что ученые еще в начале пути и эффективность многих разработок пока ставится под сомнение. По его оценке, «самыми перспективными» выглядят технологии редактирования генов и работы с микробиомом (совокупность бактерий, которые населяют человека.— “Ъ”), но и здесь «все еще много неопределенности». А вот чрезмерное увлечение биологически активными добавками (БАДами), напротив, «с большей вероятностью» сократит жизнь, предупреждает он.

Значительный вклад в борьбу человечества со старением может внести превентивная медицина, уверена основатель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо: «Любые заболевания можно диагностировать раньше, до появления клинических симптомов. В этом главное отличие превентивной медицины от традиционного подхода, когда врач лечит болезнь, которая уже дала о себе знать». В России превентивный подход стал частью государственной системы здравоохранения еще в 2018 году, говорит госпожа Шуппо, но это направление развивается «не так быстро, как хотелось бы».

Врач-дерматолог, совладелец сети «Клиника доктора Омарова» Зарема Омарова считает биохимический и гормональный контроль состояния организма главными инструментами замедления старения. Анализы позволяют выявить скрытые воспаления, дефицит витаминов и дисбаланс гормонов, приводит она пример. А оценка биологического возраста по маркерам крови и ДНК позволяет оценить скорость старения и точечно воздействовать на нее.

Впрочем, терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова считает, что все рецепты активного долголетия «просты, доступны, давно известны и имеют научно доказанную эффективность».

Это «качественный и достаточный сон, соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированное и разнообразное питание, физическая и социальная активность, вакцинация, отказ от вредных привычек, своевременная диагностика и контроль течения хронических заболеваний».

Отметим, по данным Росстата, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 72,8 года. Согласно национальным целям развития РФ, этот показатель должен вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Наталья Костарнова