В Таганроге арестовали иностранца за дачу взятки в крупном размере

Следственным отделом по городу Таганрог задержан 51-летний гражданин иностранного государства. Ему инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По данным следствия, 23 апреля текущего года фигурант передал сотруднику пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, взятку в сумме 200 тысяч рублей за непривлечение его племянника, также являющегося гражданином иностранного государства, к административной ответственности за нарушение правил миграционного учета», – говорится в сообщении.

Следственный отдел по Таганрогу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Валентина Любашенко