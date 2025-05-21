В Таганроге арестовали иностранца за дачу взятки в крупном размере
Следственным отделом по городу Таганрог задержан 51-летний гражданин иностранного государства. Ему инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского следственного комитета.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«По данным следствия, 23 апреля текущего года фигурант передал сотруднику пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, взятку в сумме 200 тысяч рублей за непривлечение его племянника, также являющегося гражданином иностранного государства, к административной ответственности за нарушение правил миграционного учета», – говорится в сообщении.
Следственный отдел по Таганрогу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.