Авиапром может потерять 22 млрд рублей господдержки в 2025 году

Финансирование производства самолетов и вертолетов в 2025 году может быть сокращено на 22% — до 78,8 млрд руб. вместо запланированных 101,2 млрд руб. Основное урезание коснется субсидий лизинговым компаниям и авиакомпаниям на закупку и эксплуатацию воздушных судов (ВС), следует из законопроекта о поправках к бюджету.

В профильном комитете Госдумы опасаются переноса сроков поставок, однако в «Ростехе» заявляют, что планы остаются неизменными: в 2025 году холдинг готовится начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21. В ГТЛК также уверяют, что сокращение не повлияет на обновление парков авиакомпаний.

Эксперты сомневаются в серьезности рисков. По словам Дмитрия Хоружика из «Авиасистем», ключевые проблемы отрасли — нехватка комплектующих и задержки импортозамещения, а не финансирование. Олег Пантелеев («Авиапорт») добавляет, что основные средства на сертификацию и производство сохранены.

Ранее правительство уже корректировало сроки реализации Комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА), перенеся начало поставок с 2023 на 2025 год. Сейчас программа ожидает пересмотра количественных показателей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Авиапром пошел на просадку».