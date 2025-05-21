Из Киришского района Ленобласти перестали ходить автобусы в Петербург

Автобусы в Петербург перестали ходить из Киришского района Ленобласти, сообщает 78.ru. По словам директора предприятия «Киришские Пассажирские Автоперевозки» Михаила Майорова, проблема в серьезной нехватке водителей.

Компания планирует заняться решением проблемы в июне. В настоящий момент маршрут должны перехватить другие перевозчики. Господин Майоров также призвал жителей района обратиться к председателю комитета по транспорту Ленобласти Михаилу Присяжнюку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский ЗакС поддержал трехкратное увеличение штрафа для «зайцев» в общественном транспорте. Теперь безбилетникам придется штраф в размере 1500 рублей.

Андрей Маркелов