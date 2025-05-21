«Барселона» продлила контракт с главным тренером Фликом

Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил о продлении контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом. Новое соглашение с 60-летним немцем рассчитано до лета 2027 года, сказано на сайте футбольного клуба.

В пресс-службе каталонцев дали положительную оценку работе тренера. Там отметили, что Флик «творит историю» в команде, и выразили уверенность, что так продолжится и в следующих сезонах. Флик возглавил «Барселону» в прошлом году. В этом сезоне под его руководством футбольный клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

С августа 2021-го по сентябрь 2023-го Флик возглавлял сборную Германии, его уволили с должности из-за невыхода команды из группы в Чемпионате мира по футболу 2022 года. Ранее Флик на клубном уровне возглавлял «Хоффенхайм» и «Баварию». С ней в сезоне 2019/20 он выиграл чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.