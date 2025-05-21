Рубио отказался называть Путина «военным преступником»

Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей отказался называть президента России Владимира Путина «военным преступником». Глава Госдепартамента заявил о необходимости завершить боевые действия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей сенатор Билл Китинг (демократ) спросил Марко Рубио, считает ли тот Владимира Путина «военным преступником». Тем самым сенатор процитировал заявление господина Рубио, сделанное несколько лет назад.

«Преступления были совершены во время войны на Украине, за это нужно будет отвечать. Но наша цель прямо сейчас — положить конец этому»,— сказал Марко Рубио (цитата по AFP). Билл Китинг обвинил американского госсекретаря в непоследовательности.

На слушаниях 20 мая конгрессмены спросили у Марко Рубио, почему Дональд Трамп отказывается вводить санкции против России и не использует никакие рычаги давления. Госсекретарь пояснил, что тем самым администрация США не хочет упустить возможность диалога с Россией, которая откажется от контактов в случае ужесточения санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Готовь санкции к лету».

Лусине Баласян