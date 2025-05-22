О судебной практике вздыхали не в пользу теории

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) эксперты обсудили вопросы, связанные с заключением под стражу владельцев и топ-менеджеров бизнеса, ставших фигурантами уголовных дел. О необходимости гуманизации законодательства в этой части многие годы говорят и на самом высоком уровне. Возражений такие идеи, как правило, не вызывают. Напротив, все только за. Однако число находящихся в СИЗО предпринимателей в России, тем не менее, довольно велико, что, по мнению спикеров, означает, что на практике такая проблема до сих пор стоит остро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году, владельцев и топ-менеджеров бизнеса, было отпущено под залог менее 70 человек

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ В прошлом году, владельцев и топ-менеджеров бизнеса, было отпущено под залог менее 70 человек

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Организаторы отметили в анонсе встречи, что за последние несколько лет был выдвинут ряд важных инициатив по ограничению заключения коммерсантов под стражу: внесены поправки в отдельные положения УПК РФ и установлен приоритет применения судом по делам об экономических преступлениях иной меры пресечения, позволяющей продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Однако в начале сессии глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, выступавший модератором, сообщил, что под тот же залог в прошлом году было отпущено менее 70 человек. «Неоднократно президент говорил, что недопустимо заключать под стражу наших предпринимателей, нужно применять меры домашнего ареста, ограничение действий, залог. Ну вот, к сожалению, могу вам привести статистику: в прошлом году залог был применен всего 67 раз. В Москве 14 или 15 раз за год! И это, конечно, печальная история»,— сообщил он.

Из недавнего господин Груздев привел пример, когда оказавшийся под следствием владелец крупного бизнеса предлагал залог в размере миллиарда рублей, но суд, тем не менее, оставил его в СИЗО.

Спикер имен не назвал, но несложно догадаться, что речь идет про основателя «Русагро» Вадима Мошковича, которого вместе с экс-гендиректором агрохолдинга Максимом Басовым обвиняют в особо крупном мошенничестве. На днях суд в Москве продлил обоим арест. «Бюджет у нас дефицитный! Почему не взять миллиард рублей и не использовать даже проценты от этих денег для компенсации ущерба?»— пожал плечами модератор.

Сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и практикующий адвокат Виктория Бурковская считает, что в самом подходе, который заложен в реформировании судебного законодательства, была допущена «большая юридическая и гносеологическая ошибка», касающаяся разграничений между гражданско-правовой деятельностью и уголовно наказуемым. «Именно поэтому мы всегда видим в решениях судов в отношении меры пресечения формулировку "данная деятельность не является предпринимательской, потому что не отвечает принципам ст. 2 ГК и по сути является преступной"»,— пояснила она.

Госпожа Бурковская считает, что Верховный суд РФ (ВС РФ) предпринял хорошую попытку изменить сам взгляд на применение меры пресечения, введя градацию, которая, по сути, не подразумевает изоляцию для женщин, имеющих детей, по ненасильственным преступлениями средней тяжести.

«Сделан первый шаг к тому, чтобы эту конструкцию, которая хорошо звучит, но на самом деле, будем честны, так и не заработала и не заработает, превратить в более живую. Когда судьи не должны будут оценивать на первоначальных этапах, предпринимательская ли это деятельность или нет, а должны будут просто руководствоваться материальным правом, есть ли в этой статье признак насилия или нет»,— резюмировала эксперт.

Виктория Бурковская призвала подумать о сокращении стадий уголовного процесса по преступлениям в сфере экономики.

«Допрашивать свидетеля можно сразу в суде, назначать экспертизу можно тоже в суде, арбитражный же процесс с этим справляется. Это, безусловно, скажется на скорости уголовного процесса и на эффективности. И не будет такого количества свидетелей, которые, приходя в суд, либо ничего не помнят, либо говорят о том, что следователи записали все по-другому, и судьи должны сделать в моменте выбор, каким показаниям доверять»,— указала адвокат.

Управляющий партнер адвокатского бюро RussianLegal Андрей Козлов полагает, что проблема кроется еще и в том, что прерогатива определять, является деятельность предпринимательской или нет, отдана сегодня следователю. С этим, по его мнению, нужно прекращать.

«Здесь возникает конфликт интересов. Следователь должен определить, если он (подсудимый коммерсант) идет по спецсоставу (например, ч. 7 ст. 159 УК РФ, а не ч. 4 той же статьи.— «Ъ-СПб»), значит, к нему автоматически применяются гарантии в отношении предпринимателей. Он может погасить ущерб, заплатить государству, освободив себя от уголовной ответственности, и не оказаться в СИЗО. И, конечно, это ограничивает возможности следственных органов для, как они полагают, эффективной работы следствия»,— посетовал юрист.

На прошлогодней сессии ПМЮФ омбудсмен Татьяна Москалькова особо отметила, что коммерсанта помещают в СИЗО зачастую лишь для удобства следователя. Суды, по ее словам, в 86% случаев выносят положительное решение по ходатайствам о помещении фигуранта в изолятор. Это происходит, подчеркнула госпожа Москалькова, потому, что у судей сейчас нет возможности опровергнуть те доказательства, которые представлены следствием в пользу ареста.

Господин Козлов предложил ввести в закон правило, которое обязывало следователя возбуждать дело только по специальным статьям, если потерпевшим является коммерческая структура или ИП.

«Тогда у нас все встанет на свои места. Конечно, одной поправки, возможно, будет недостаточно. Я бы еще предложил ввести ведомственную ответственность: если следователь МВД допускает грубейшую ошибку, лишая предпринимателя предоставленных законом гарантий, то это дело должно передаваться в Следственный комитет. И, конечно, нужно говорить о персональной ответственности следователей, которые не видят в экономических делах признаков предпринимательской деятельности. Это должно стать основанием для прокурорской проверки в отношении следователя»,— заявил выступающий.

Взявший слово судья ВС РФ Алексей Карлин сообщил, что за последние годы в нормы УК и УПК были внесены существенные изменения, направленные на повышение процессуальных гарантий для бизнесменов. Верховный суд последовательно выступает за расширение существующих мер и внедрение дополнительных, которые исключили бы избыточное уголовно-правовое воздействие в отношении предпринимателей, заключил господин Карлин.

Андрей Кучеров