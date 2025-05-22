ГЧП расставили по местам

Минэкономики представило рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Ранжирование произведено на основе трех факторов: динамика реализации ГЧП-проектов в 2024 году, накопленный опыт в этой сфере в предыдущие годы, состояние нормативно-институциональной среды (исходя, в частности, из количества досрочно расторгнутых соглашений по вине публичной стороны, доли таких договоров, заключенных в рамках конкурсов).

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Составленный рейтинг, по замыслу Минэкономики, должен стимулировать использование механизмов ГЧП в регионах. Возглавляет его, как и в прошлом году, Москва, прежде всего за счет высоких оценок накопленного опыта. До 2024 года в столице запущены проекты ГЧП на сумму почти 1,2 трлн руб. В 2024-м заключено соглашений на 493 млрд руб. и сдано в эксплуатацию объектов на 42 млрд руб.

Второе место занял Санкт-Петербург, поднявшийся в рейтинге на одну строчку. Это обусловлено динамикой реализации проектов в предыдущем году: если раньше город не входил по этому показателю в топ-10, то теперь занял лидирующую позицию в связи с заключением концессии по широтной магистрали скоростного движения на сумму более 240 млрд руб., а также сдачей в эксплуатацию ряда школ (12 млрд руб.). В части накопленного опыта Санкт-Петербург уступил лишь Москве — до 2024 года в Северной столице было запущено 22 проекта ГЧП на сумму 308 млрд руб.

Третье место заняла Самарская область (ранее была на седьмом). Такой скачок также связан с запуском и реализацией крупных проектов в 2024 году — введен в эксплуатацию объезд города Тольятти с мостовым переходом через Волгу с объемом инвестиций 140 млрд руб. Кроме того, новых соглашений подписано на сумму 14 млрд руб.

По данным Минэкономики, в 2024 году на различных стадиях реализации находилось 4,4 тыс. концессий и ГЧП-проектов на сумму 7,4 трлн руб., из которых 5,3 трлн руб. приходилось на частные инвестиции. Как отмечает глава ведомства Максим Решетников, в 2024 году объем законтрактованных инвестиций стал рекордным — заключено 278 соглашений на 2,4 трлн руб. (из них 1,8 трлн руб.— частные средства). Основной объем инвестиций приходится на проект высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург — 1,9 трлн руб. По объему вложений основными отраслями стали транспортная сфера, на которую приходится 93% всех инвестиций (2,2 трлн руб.), ЖКХ (3%, или 80 млрд руб.), социальная сфера (3%, или 75 млрд руб.). По прогнозу Минэкономики, с учетом находящихся в проработке проектов по итогам этого года объем законтрактованных инвестиций составит около 500 млрд руб.

Евгения Крючкова