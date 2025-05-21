Двое астраханцев пойдут под суд за незаконный оборот икры амурского осетра

Ленинский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) в отношении двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в минувшем году фигуранты договорились, что один из них в Санкт-Петербурге за деньги второго купит икру амурского осетра общим весом 5 кг, после чего организует ее перевозку в сумке в Астрахань через проводников пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург — Астрахань». Икру предстояло получить второму из них.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Один из фигурантов получил сумку с икрой, а затем его задержали в Астрахани. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов