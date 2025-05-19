Группировка «Ленинград» выпустила клип к столетнему юбилею «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» поздравила клипом на песню «Фие100» группировка Ленинград. При этом в тексте нет ни одного упоминания футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лидер коллектива и автор трека Сергей Шнуров поделился своими чувствами к Санкт-Петербургу, отмечая характерные черты города и особенности местных жителей (культурность и снобизм). «Всегда со мной мой город над вольной Невой.

Я врос в него системой своей корневой»,— строки из припева песни. Господин Шнуров также позволяет себе нелестные комментарии в адрес городского правительства.

Действие в клипе между тем разворачивается в одном из баров. Публика там разнообразная: от футбольного фаната до полицейского и офисного сотрудника. Причем это отсылка к клипу «В Питере — пить». Параллельно на телевизоре образца нулевых транслируется матч «Зенита». Клип сопровождают архивные кадры игр футбольного клуба. Заканчивается видео появлением в баре фаната «Спартака», звук выстрела намекает зрителям на трагический исход.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новая серия «Подорожников» выпущена в честь 100-летия «Зенита».

Татьяна Титаева