Глава РФС Митрофанов опроверг слухи о возможном возвращении в петербургский «Зенит»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отпроверг информацию о возможном возвращении в петербургский «Зенит», сообщает «ВсеПроСпорт». Ряд изданий сообщал, что спортивный функционер может занять место председателя правления клуба Александра Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я на своем месте, на своей работе. Это все слухи, которые абсолютно ничего не имеют под собой»,— сказал господин Митрофанов.

Отметим, генсек РФС работал в «Зените» с января 2006 по май 2017 года, более 10 лет он занимал должность генерального директора петербургской команды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сине-бело-голубые продолжают претендовать на чемпионский титул в год столетия. В 30-м туре им предстоит сыграть с грозненским «Ахматом», «Краснодар», который опережает петербуржцев на одно очко, примет на своем поле «Динамо».

Андрей Маркелов